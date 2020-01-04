04 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yerlinin yerlisi Hüseyin Çimşir

Yerlinin yerlisi Hüseyin Çimşir
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Futbola 1991’de Trabzon altyapısından başlayan , 12 yaşında kapısından girdiği bordo-mavili kulüpte 40 yaşında ‘teknik direktörlük’ görevine getirildi.

ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör , 12 yaşında kapısından girdiği bordo-mavili kulüpte 40 yaşında teknik direktörlük görevine getirildi. Futbola 1991 yılında altyapısından başlayan Çimşir, 1997-98 sezonunda tarafından profesyonel yapılarak A takım forması giydi. Bordomavili ekip dışında Antalyaspor, Bursaspor, , Sakaryaspor'da oynayan Çimşir, futbolculuk kariyerinde 378 , 27 TFF 1. Lig ve 48 olmak üzere 453 maçta görev yaptı ve 14 gole imza attı. 26'sı A milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 51 kez milli formayı giydi. Futbolculuk zamanında sahada savaşçı yapısı ile öne çıkan bir görüntüdeydi.

''Berat Bey çok çalıştı''

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

İlk olarak Haçkaspor 14 Yaş Altı Takımı'nda görev alan Çimşir, 2014-15'te Akhisarspor'da teknik direktör 'ın yardımcılığını yaptı. Daha sonra ile Erciyesspor'da çalışan Çimşir; Osmanlıspor, Konyaspor'da yine Akçay ile çalıştı. Geçen sezon başında Karaman ile Trabzonspor'da ilk kez göreve başlayan Çimşir, Karaman'ın ardından 40 yaşında takımın başına geçerek en genç teknik adamlar arasında yer aldı. Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Daha önce , Özkan Sümer, , Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, , , Şota, Ünal Karaman hem oynayıp hem teknik direktörlük yapmıştı.

ÜRETEN KULÜP VURGUSU

Hüseyin Çimşir, geçen sezon Trabzonspor dergisine yaptığı açıklamada, üreten kulüp vurgusuna dikkati çekmiş ve "Kulübümüzün imkanları artıyor, personel sayısı artıyor, çehresi değişiyor, stadyum değişiyor, sponsorluklar artıyor ama biraz sanki özümüzü kaybettik. Özümüze, fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Tüketen bir kulüp haline geldik, kendi kimliğimize bürünüp üreten bir kulüp haline gelmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Zeki Uzundurukan: Ünal Karaman büyük hoca değil

GÖREVE BAŞLIYOR

Çimşir, kampı ile görevine başlamış olacak. Yarın takımın başında yer alarak ilk teknik direktörlük deneyimine de Trabzonspor'da başlayacak. Geçen sezon sonunda UEFA Pro Lisans diplomasını alan Çimşir, 2009'da Trabzonspor'dan Bursaspor'a transfer olduğu dönemin ardından 11 yıl sonra teknik direktör olarak kulüpte görev yapacak. Takım bugün Antalya'da toplanacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hosseini'ye teklif var Hosseini'ye teklif var
Başka Trabzonspor yok "Başka Trabzonspor yok"
15 dakikada bir attı 15 dakikada bir attı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör