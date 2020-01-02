Zeki Uzundurukan: Ünal Karaman büyük hoca değil

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmasına dair A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ünal Karaman'ın büyük hoca olmadığını söyleyen Uzundurukan, Karaman'ın başkanlık makamına saygısızlık yaptığını ifade etti.

Zeki Uzundurukan açıklamalarının satır başları şöyle:

"ÜNAL KARAMAN HADDİNİ AŞMIŞ"

Ünal Karaman, başkanlık müessesesiyle ilgili başkanla ilgili arkasından yaptığı açıklamalarla haddini aşmış. Ünal Karaman'a şehir ve başkan o kadar sahip çıktı ki hep söylüyorum Karabükspor'da son yıllarda bir teknik direktör başarısızlıkla tarih yazdı. Ünal Karaman kadar başarısız bir teknik direktör yok o sezon. Ama Trabzonspor öz evladımızsın diyerek sahip çıktı. Kapılarını açtı ve başkan, yöneticiler, taraftarlar, camia ve o futbol takımındaki oyuncular Ünal Karaman'ı omuzlarında taşıdılar yücelttiler şimdi de Karaman zannetti ki ben büyük hoca oldum.

"KARAMAN BÜYÜK HOCA DEĞİL"

Ünal Karaman büyük hoca olmadı. Büyük hoca olsaydı eğer başkanlık makamına saygısı olurdu ama bunu yapmadı maalesef. Gelinen süreçte ki Yeni Malatyaspor maçından sonra gönderilebilirdi, istifa ediyorum ayağı yaptı, yönetim sahip çıktı. Sivasspor maçından sonra da aynı şey oldu. Kayserispor maçından sonra diğer futbolculara herkes ayağını denk alsın, başkan da dahil ona göre deyip gider yapması hiç hoş değil.

"İKİLİ OYNAMIŞ"

Karaman'a soruyorum bu yaptıkları kabadayılıktan başka nedir ya? Başkan ayağını denk alsın, soyunma odasında ya da başka yerlerde böyle konuşup da ekranlar önünde canım, ciğerim, evladım demesi hiç hoş değil. İkili oynamış Ünal Karaman, yönetim geç bile kalmış göndermek için.

"TRABZONSPOR HİÇBİR ŞEY KAYBETMEZ"

Ünal Karaman'ın gitmesiyle Trabzonspor hiçbir şey kaybetmez. Ünal Karaman kendisi kaybetti. Bundan sonra göreceğim bakalım Ünal Karaman büyük takım çalıştırabilecek mi? 2. ve 3. liglerde takım çalıştırır, küme düşürür. Karaman tarihi bir fırsatı kaçırdı ve bütün sempatisini yerle bir etti.

"OPERASYON YAPILMIŞ"

Başkanın daha fazla bildiği vardır. Operasyon yapılmış, belki Ünal Karaman'ı tuzağa düşürdüler. Ünal Karaman'ın üzerinden de operasyon yapılmış olabilir, belki başkanı göndermek için. Trabzonspor'u tekrar dip yapmış dönemlere sürüklemek için operasyon yapılmış olabilir.

"TRABZONSPOR KÜLLERİNDEN DOĞDU"

Trabzonspor küllerinden doğdu, borçlarını ödüyor, maddi durumu iyi, ellerinde çok iyi bir takım var. Bütün bunları düşündüğümüzde Ağaoğlu gitsin, Ünal Karaman ortalığı karıştırsın. Tuzağa düşürülmüş, bir defa Ünal Karaman benim gözümde bunları yapabilecek bir teknik direktör değildi. Bu takım hocasız buralara geldi.