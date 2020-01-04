Hosseini'ye teklif var

Trabzonspor'da Majid Hosseini için İtalya ve Almanya'dan resmi teklifler geldi. Ancak yönetim bunları değerlendirmeyi düşünmüyor. İranlı stoperin sezon sonunda ayrılmak istediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Şanssız bir sakatlık da yaşayan Hosseini'nin devre arası kampına dahil olacağı ve oynamak için de oldukça istekli olduğu ifade edildi.

ALTYAPIDAN BİRÇOK İSİM

Antalya kampına altyapıdan birçok oyuncu dahil olacak. Sezon başından itibaren takımla çalışan Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar ve Cafer Tosun'un yanı sıra Kağan Moradoğlu, Faruk Can, Safa Kınalı ve Hakan Yeşil de kampa getirilecek. Bu oyuncuların performansına göre sezonun ikinci yarısında A takımda kalıp kalmayacakları netleşecek.