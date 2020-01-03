''Berat Bey çok çalıştı''
Bordo-mavili ekibin Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ''Trabzonspor için yapılanlar Galatasaray, Beşiktaş ve tüm kulüpler için de yapıldı.'' ifadelerini kullandı.
Taraftar içerisinde bir grup var ki ne olduğunu anlamadan hareket ediyor. Siyasi ortama çekmeye çalıştılar, Trabzonspor'un üzerine yazılan senaryolar, engeller, engellemeler ve yakıştırmalarla karşı karşıyayız. Onların hepsi şu an yargıda. Örtülü ödenekten 51 milyon euro para diye başlandı. Oklar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelmeye başladı. Berat Albayrak'ın yaptığı bir şey var, kulüplerin borçlarının yeniden yapılanması için çok çalıştı. Bu sadece Trabzonspor için yapılan bir şey değil ki, 15 milyon borcu aşan kulüpler için yapılan bir şeydi. Orada çıkan uygulamalar neyse Trabzonspor'a da Galatasaray'a da Beşiktaş'a da Kayserispor'a da aynısı uygulanıyor. Ünal Karaman olayı patlama noktası ama maalesef ortayı da Ünal Karaman yaptı bunlara. Burada tezgah, amaç ve oyun çok farklı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...