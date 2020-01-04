04 Ocak 2020, Cumartesi
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Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir’e tam destek
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman'dan boşalan göreve getirilen Hüseyin Çimşir ve ekibiyle yemekte bir araya geldi.
Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile yönetim kurulu üyeleri; teknik direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetin katılımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Marina Restoran'da düzenlenen yemekte buluştu. Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.
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