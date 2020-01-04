04 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir’e tam destek

Trabzonspor'dan Hüseyin Çimşir’e tam destek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Başkanı ve yönetimi, Ünal Karaman'dan boşalan göreve getirilen ve ekibiyle yemekte bir araya geldi.

Bordo mavili kulübün başkanı , asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile yönetim kurulu üyeleri; ve teknik heyetin katılımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Marina Restoran'da düzenlenen yemekte buluştu. Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.

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