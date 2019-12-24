Sörloth efsanesi

Sezon başında transfer edilen Norveçli ligi domine etmeyi sürdürüyor... 24 yaşındaki yıldız kariyerinde 2 kez 15 gole ulaşmıştı. Fırtına’da Lig, Avrupa ve kupada 13 golü buldu!

Karadeniz temsilcisinin Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak renklerine kattığı Alexander Sörloth, Trabzonspor'u adeta şaha kaldırıyor. Dün ağları sarsan Norveçli forvet, Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 10 ayrı maçta 10 kez ağları sarsmayı başardı. Ayrıca 4 de asist katkısı sağladı. Alexander Sörloth, Altay ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da kenardan oyuna dahil olup galibiyet golünü kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu UEFA Avrupa Ligi'ni de boş geçmedi.

KENDİ REKORUNU KIRACAK

Alexander Sörloth, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag'a hem içeride hem de deplasmanda 1'er gol attı. Bu kulvarda ayrıca 1 de asisti bulunuyor. Sörloth şu ana kadar Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta 13 defa ağları sarstı, 5 de asist yaptı. Yıldız isim kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Bodo Glimt ve Midtjylland'da 15'er gol atan Sörloth devre arası gelmemişken bu rakamı tehdit ediyor. Yıldız isim sezonun geri kalanında 3 defa daha ağları sarsarsa rekorunu kıracak. Bordo-mavili taraftarlar Sörloth'u her maç ayakta alkışlıyor.

SÖRLOTH: BABAM BENDEN DAHA İYİ

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor'da Sörloth önemli açıklamalarda bulundu. Norveçli santrfor attığı gol ile ilgili olarak, "Daha önce birkaç defa gerçekleşti ilk gol atma olayı. Attığım golde Nwakaeme'ye hak vermek gerekiyordu. Nerede ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor" diye konuştu. Bu arada babası ile arasında geçen diyaloğu anlatan Sörloth, "Her gün konuşuyoruz kendisiyle, sürekli iletişimdeyiz. Bana takviye veriyor. Şu an için kendisi benden biraz daha iyi ama ona yetişeceğim" ifadesini kullandı.