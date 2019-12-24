24 Aralık 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor’da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor’da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2019

’un ’in 17’nci haftasında sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu.

28 Aralık 2019 Cumartesi günü 17.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 / 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney Kuzey Kale Arkası 30 TL.

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