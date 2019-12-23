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Maç sonu olay sözler! "Sörloth Muriç'ten bayağı iyi"
Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, 38. dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ligdeki 10. golüne ulaşan Norveçli golcü, sosyal medyada övgülerin sahibi oldu. İşte o yorumlar ve Muriç detayı...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 23:36
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