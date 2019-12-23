24 Aralık 2019, Salı

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Maç sonu olay sözler! "Sörloth Muriç'ten bayağı iyi"

Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, 38. dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ligdeki 10. golüne ulaşan Norveçli golcü, sosyal medyada övgülerin sahibi oldu. İşte o yorumlar ve Muriç detayı...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 23:36
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Maç sonu olay sözler! Sörloth Muriç'ten bayağı iyi
Trabzonspor'da Alexander Sörloth fırtınası devam ediyor.
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Maç sonu olay sözler! Sörloth Muriç'ten bayağı iyi
Yaz transfer sezonunda kiralık olarak takıma katılan Norveçli golcü her geçen maç kalitesini daha fazla gösteriyor.
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Maç sonu olay sözler! Sörloth Muriç'ten bayağı iyi
Süper Lig'de Konyaspor karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Sörloth, Trabzonspor'u zirvede tuttu.
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Maç sonu olay sözler! Sörloth Muriç'ten bayağı iyi
Süper Lig'de 10'uncu golüne ulaşan genç futbolcu gol krallığı iddiasını da sürdürmüş oldu.
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Maç sonu olay sözler! Sörloth Muriç'ten bayağı iyi
Alexander Sörloth, Konyaspor'a karşı attığı bu golle sosyal medyayı salladı.
İşte o yorumlar...
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