24 Aralık 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor deplasmanda affetmiyor

Fırtına deplasmanda affetmiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2019

'in 16. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup eden , zirve takibini sürdürüyor. devi, bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı; 1 kez yenildi.

Bordo-mavililer 16. hafta itibarıyla dış sahada oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi. Attığı 14 gole karşılık da kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 15 puanla harika bir performans sergiledi. Fırtına; ve maçlarında 1-1, ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur 'yi 2-1, Ankaragücü'nü 3-0 ve 'u 3-1 ve 'u 1-0 mağlup etti. 'a ise 2-1 yenilmişti.

Maç sonu olay sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Maç sonu olay sözler! Sörloth Muriç'ten bayağı iyi Maç sonu olay sözler! "Sörloth Muriç'ten bayağı iyi"
Ünal Karaman'dan Sturridge sözleri Ünal Karaman'dan Sturridge sözleri
Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör