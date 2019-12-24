24 Aralık 2019, Salı
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Trabzonspor deplasmanda affetmiyor
Giriş Tarihi: 24.12.2019
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürüyor. Karadeniz devi, bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı; 1 kez yenildi.
Bordo-mavililer 16. hafta itibarıyla dış sahada oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi. Attığı 14 gole karşılık da kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 15 puanla harika bir performans sergiledi. Fırtına; Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rize'yi 2-1, Ankaragücü'nü 3-0 ve Antalyaspor'u 3-1 ve Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sivasspor'a ise 2-1 yenilmişti.
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