16 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da GKB Planı

Trabzonspor'da GKB Planı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

, milli ara sonrası 10 gün içinde oynayacağı üç maçta 'de zirveye tamamen oturmayı, Avrupa'da ise iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör , FK, ve maçlarında 9 puanlık hedef koydu. Trabzonspor, Süper Lig'de ve Avrupa'da oynayacağı maçlarla kritik bir sürece giriyor. Bordo-mavililer, milli ara sonrası sahasında oynayacağı Gaziantep FK ve Krasnodar maçlarıyla önemli bir sınav verecek. ekibi deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçıyla da zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.

10 gün içinde 3 kritik maç

, milli ara sonrası 10 gün içinde 3 kritik maç oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak 19 Ekim Cumartesi güne sahasında FK'yı ağırlayacak. Bordo-mavililer buradan alacağı 3 puanla puanını 15'e çıkarmayı planlarken, diğer taraftan ise Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü sahasında 'nın takımıyla oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor. Grubunda henüz galibiyetle tanışmayan Trabzonspor, 1 puan ile 3. sırada yer alırken, grupta henüz puanı bulunmayan Krasnodar karşısında Avrupa'daki yol haritasını büyük oranda belirlemiş olacak. Bordo-mavililer, bu maç sonrasında ise deplasmanından puanlarla dönerek 'de zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.

9 puanlık plan

Trabzonspor Teknik Direktör , Gaziantep FK, Krasnodar ve Başakşehir maçlarında 9 puanlık hedef koydu. Oyuncularının üstün gayretinden oldukça memnun olduğu her fırsatta dile getiren Karaman, önlerinde kritik maçlar olsa da her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini aktardı. Alacakları her 3 puanın hedeflerine kendilerini bir adım daha yaklaştıracağını belirtti.

Doğan Erdoğan: Zirveyi hedefleyen takımız haberin devamı

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