Gaziantep FK karşısında 2-0 geri düşen Trabzonspor'da 3 gol ve 1 asistle dönüşün fitilini ateşleyip galibiyeti getiren Paul Onuachu için bordo-mavililer girişimleri hızlandırdı. Kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Nijeryalı golcüyü 1 sezon daha kadrosunda tutmak istiyor.

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu takımda tutmak için görüşmeleri hızlandırdı. Bordo-mavililer, Nijeryalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Southampton ile görüşmelere başladı.

Gaziantep FK karşısında geriye düşen Trabzonspor'a attığı 3 gol ve yaptığı asistle inanılmaz bir performans sergileyip galibiyeti getiren Paul Onuachu, yeniden bordo-mavililerin bu sezon en çok gol atan oyuncusu konumuna geldi. Trabzonspor, hücüm bölgesinde takımın yükünü çeken 29 yaşındaki santrforu 1 sene daha kadrosunda tutmak için düğmeye bastı.

TEKRAR KİRALIK

2026 yılında Southampton ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu için İngiliz ekibi 12 milyon euro istiyor. Bordo-mavililer ise bu transfer için 10 milyon euronun üzerine çıkamıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Onuachu için yeniden kiralama formülünü devreye sokarak Nijeryalı bir sezon daha kadrosunda tutmayı hedefliyor. Onuachu'nun kalmak Trabzonspor'da istemesi transferi daha ihtimalli bir hale getiriyor.