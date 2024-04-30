Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Trabzon için önemli bir gün. Bugün 30 Nisan. 8. şampiyonluğumuzun yıl dönümü. 8. şampiyonluğu tekrar kutluyorum. Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor, şampiyonlukları gelenek haline getirmek istiyorsa her zaman bir arada olmak zorunda.

"BOĞAZ'A BAYRAK GELENEK OLMALI"

Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor, şampiyonlukları gelenek haline getirmek istiyorsa her zaman bir arada olmak zorunda. Hocamızla olan birlikteliğimiz gibi camiamız bir olmalı. Eski yöneticileriyle, başkanlarıyla bir olmak zorunda. Ancak, bu şekilde şampiyonlukları gelenek haline getirebiliriz. Trabzonspor camiasının boğaza bayrak asmayı sürekli hale getirmesi lazım. Bunun için de birlikte olması lazım.

"TRANSFER İÇİN ANLAŞTIK!"

Hocamızla beraber 3-4 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. 2 izleme ekibi ayrı ayrı değerlendirmeler yapıyor. Biz ekonomik durumları değerlendiriyoruz. Bugüne kadar anlaştığımız oyuncular var, hocamızın da onayıyla.

"4 MİLYAR TL BORCU KAPATABİLİRİM"

1 yıl, 1 aydır başkanım. Ödenen para bu süreçte 140 milyon €'yu buldu. Buna rağmen borcumuz 4 milyar seviyesinde. Ya bunlar ödenemeseydi ne olacaktı? Trabzonspor camiasının bunlara hazır olması lazım. Ekonomik sorunlardan bir şekilde çıkmamız lazım. Zamana, desteğe iyi ihtiyacımız var. Benim maddi desteğe ihtiyacım yok, Trabzonspor camiası manevi destek vermeli. Tabii ki transfer konuşacağız. Bu bir şov oyunu. Ben bu borcu kapatmaya talibim. Ben bu borcu kapatabilirsem çocuklarıma büyük bir gururla 'başka bir şey başardım' diyebilirim.

"TFF YAPAMIYOR, ADAYLARI BEKLİYORUZ"

TFF seçimi konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Trabzonspor, geçtiğimiz yılın aralık ayından itibaren daha hiçbir kulüp konuşmazken TFF'yi 5 defa, ayrı ayrı, resmi siteden açıklamalarla istifaya davet ettik. Bu işi iyi yapamıyorlar, hala aynı düşüncedeyiz. Trabzonspor'un talebi bir kongreye gidilmesi veya bırakılmasıydı. TFF bir kongre kararı aldı. 18 Temmuz'u bekliyoruz. Adayların kim olacağı, futbolla alakalı görüşlerini dinlemediğimiz için yorum yapmayacağım. Trabzonspor'un beklentisi yerine gelmiştir.

"İSTANBUL KULÜPLERİ İÇİN KURGULANMIŞ!"

Türk futbolunda adaletin olmadığı her yerde, üstüne basa basa her zaman söylüyoruz. Özellikle İstanbul kulüplerinin üzerine kurgulanmış, bu çok net, sistemle mücadele ediyoruz. Trabzonspor olarak hem kendi adımıza hem tüm Anadolu adına sesimizin çok daha gür çıkacağı bir dönem yaşayacağız. Açık söylüyoruz. TFF seçimleriyle ilgili duruşumuzun ana sebeplerinden biri bu. Trabzonspor olarak hiçbir kulübün kavgasıyla işimiz, alakamız olmaz. Trabzonspor'un kafasındaki tek gerçek kendi kulübünün çıkarları ve Anadolu kulüplerine de çıkabildiği kadar sahip çıkmak. Türk futbolunda radikal değişiklik olmalı. TFF'yi defalarca bunu yapamadığı için istifaya davet ettik, tanımadığımızı söyledik. Trabzonspor'un ve Anadolu kulüplerinin çok ciddi rol aldığı, kendi şehirlerine sahip çıktığı yeni bir federasyon istiyoruz.

YABANCI VAR HAKEMİ HAKKINDA

"Yabancı VAR hakemi, bu işleri doğruya götürecekse mantıklı. Yabancı orta hakem de olur. Avrupa'nın her yerinde olan şeyler bunlar. İnsanlar şu psikolojiden çıkmalı, kimse hak etmiyor; kafalarda sahadaki adaletle ilgili soru işareti olmamalı. Bu sporun kendi duygusuna aykırı. Fenerbahçe maçından sonra İstanbul'da bir açıklama yaptım; Trabzonspor kendisi için asla ekstra bir talebi yok, hiçbir takımın da aleyhine bu tip kararlar verilmesini doğru bulmuyorum, sporun tabiatına terstir, kimse hak etmiyor. Gelişime götürecek her şeyin Trabzonspor yanındadır, destekçisidir."

MENDY'NİN TRANSFERİ HAKKINDA

"Mendy'e gelen resmi teklif yok. Trabzonspor'un da satma gibi bir düşüncesi yok. Önümüzdeki sene yarışan bir Trabzonspor yaratmak istiyoruz. Çok ciddi ve çok farklı bir teklif gelmedikçe görüşümüz net. Başka oyunculara gelen teklif var. Yılın sonunda hocamızla oturup değerlendireceğiz."

"ONUACHU'NUN KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Paul Onuachu'nun kulübüyle görüşüyoruz. Bonservisli satmak istiyorlar. Çok ciddi maliyetle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor'un da şu an öyle bir maliyete girmesi mümkün değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiririz.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın açıklamaları ise şu şekilde:

Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynayacaktır. Bazen tepede olmuştur, bazen ikinci kalmıştır ama hep şampiyonluk için oynamıştır.

"TRABZONSPOR DÜNYA MARKASI OLUR"

Başkanım, biz aslında 3 seneyi bitirdik. Finansal durumla başkan ilgileniyor. Ben de teknik tarafıyla ilgileniyorum. Trabzonspor'un sürdürülebilir başarılı olması lazım finansal ve teknik olarak bir dünya markası olabilir nitelikte. Bu coğrafyaya doğru yatırımlar yapılması gerekiyor. Biz 2.5 senedir akademisiyle, yukarısıyla çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her zaman yarışmak durumundadır. Bunu yapmak için teknik ve finansal olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Başkanın bana koşulsuz desteği, yarattığı ortam Trabzonspor için daha fazla yaratmayı sağlıyor.

"TRANSFER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

Yoğun maçlara hazırlanırken, bir yandan yoğun bir şekilde transfer çalışmaları yapıyoruz. Whatsapp'tan, facetime'dan görüntülü görüşmeler yapıyoruz. Amacımız Trabzonspor'u anlatmak. Avrupa'daki herkes Trabzonspor'u çok iyi biliyor. Hedeflerimizi, organizasyonumuzu anlatıyoruz. Çok net geri bildirimler alıyoruz. Tecrübeli, genç, yatırım transferler olacak. Oyun felsefesi oturuyor. Daha hızlı ve agresif takım oluşturmaya çalışıyoruz.

"AHMETCAN'A FORMAYI BEN VERMEDİM, O ALDI"

Ahmetcan Kaplan'ı tanımıyordum. Bu kim dedim, altyapıdan dediler. Buranın yüzü olması lazım dedim, görüntüsü profili. Ahmetcan'a formayı ben vermedim, o aldı. Şampiyon takımda 18 maç oynadı. 9.5 milyon euro'ya Ajax'a gitti, Avrupa'nın en iyi akademisine sahip takımı Trabzonspor akademisinden oyuncu aldı.

"BÜYÜK TAKIM BÖYLE OYNAR!"

Bizim şehrimiz kabul etmiyor ama pas oyununu oynatmaya devam edeceğiz. Büyük takımlar bunu oynamak zorunda. Manchester City... Pep... Uzun zamandır seyrediyoruz. Artıları eksileri var. Liverpool'un da ona göre artıları eksileri var. Topun havada dolaştığı, çabuk kayıpların olduğu, geçiş oyunlarının çok olduğu bir süreçten daha dengeli, kontrollü, baskılı bir oyun oynayacaktır Trabzonspor. Ben en çok City'i seyrediyorum. Leverkusen'i de seyrediyorum. Oyuncular oyunun içinde rotasyon olarak bölgeleri değiştiriyor artık.