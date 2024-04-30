Fırtına transferde durmuyor! 2 yıldız daha geliyor
Trabzonspor'da zirve Onuachu'nun!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (29 Nisan)
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor 22:38
Kartal'dan sola takviye! Transferde rota Belçika Kartal'dan sola takviye! Transferde rota Belçika 22:34
G.Saray'dan yılın transferi! Alexis Sanchez Aslan oluyor G.Saray'dan yılın transferi! Alexis Sanchez Aslan oluyor 22:24
Kartal ile Dzeko arasında neler yaşandı? Kartal ile Dzeko arasında neler yaşandı? 22:24
Ziyech'e sezon sonunda yol gözüktü Ziyech'e sezon sonunda yol gözüktü 22:24
Beşiktaş eski günlerini mumla arıyor! İşte o temel sıkıntı Beşiktaş eski günlerini mumla arıyor! İşte o temel sıkıntı 22:24
Daha Eski
Zaha Premier Lig'e geri dönüyor! Sezon sonunda... Zaha Premier Lig'e geri dönüyor! Sezon sonunda... 22:24
Mertens G.Saray'da kalacak mı? Mertens G.Saray'da kalacak mı? 22:24
Livakovic için sürpriz transfer iddiası! Livakovic için sürpriz transfer iddiası! 22:24
Ortalığı karıştıracak isim! İngiltere'den geliyor... Ortalığı karıştıracak isim! İngiltere'den geliyor... 22:24
Trabzonspor'da zirve Onuachu'nun! Trabzonspor'da zirve Onuachu'nun! 22:24
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! F.Bahçe'de sürpriz gelişme! 22:24
SON DAKİKA