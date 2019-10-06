Fırtına'da hedef zirve
Karadeniz derbisinde Trabzonspor, komşusu Çaykur Rize’ye konuk olacak. Bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmeyi planlıyor.
Süper Lig'de bugün Karadeniz'in iki güzide ekibi karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 19.00'daki mücadelede 3 puan için mücadele verecek. Maçın hakemi Hüseyin Göçek. VAR'ın başında ise Zorbay Küçük yer alacak. Bordo-mavililer bugünkü karşılaşmadan mutlak 3 puan istiyor. Kötü gidişata geçen hafta Şenol Güneş Stadı'nda Beşiktaş'ı 4-1 yenerek son veren Karadeniz temsilcisinin hedefi bugün de Çaykur Rizespor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak.
İLK 3 İHTİMALİ VAR
Trabzonspor geçen sezon şampiyonluğu bireysel basit hatalar ve hakem yanlışlarıyla kaybetmişti. Bordo-mavililerin hocası Ünal Karaman oyuncularına bu maça tam konsantre olmaları konusunda uyarırken kazanmaları halinde ilk 3'e gireceklerini hatırlattı. Karadeniz ekibi, yoğun maç programı ve sakatların çokluğuna rağmen Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışına ortak olmayı planlıyor. Basel maçında takımı rotasyona sokan Karaman, Rize'de eski kadrosuna dönecek.
MUHTEMEL 11'LER:
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Dimitris, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Scepovic
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A.Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme, Sturridge
PARMAK İDDİALI
Karadeniz ekibinin orta sahasındaki yıldızı Abdulkadir Parmak, Ç.Rize'yi yeneceklerini kaydetti. Başarılı isim "İyi bir form grafiği yakaladık. Beşiktaş'ı yendik, Basel son anda elimizden kaçtı. Çaykur Rizespor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyoruz" dedi. Parmak son Basel maçında attığı mükemmel golün benzerlerini de ağlara göndermek istediğini söyledi.
18 MAÇTIR GOL YİYOR
Fırtına; lig ve Avrupa'da oynadığı son 18 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak geçen sezonun 28. haftasındaki Bursa maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibi o tarihten itibaren boy gösterdiği 18 mücadelede gol yedi.
TAM 162 GÜN OLDU
Bodro mavililerin gol yemediği Bursaspor maçının üzerinden 162 gün geçti. Karadeniz ekibi, 12 Nisan 2019'daki 1-0'lık Bursa galibiyetinin ardından çıktığı 18 maçta 25 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.
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