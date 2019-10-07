07 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sakatlık kabusu Novak bitiremedi

Sakatlık kabusu Novak bitiremedi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.10.2019

Daha önce Ekuban, , ve Fernandes de ciddi sakatlık yaşamıştı

Bordo-mavililer bu sezon sakatlıklardan çok çekti... Daha önce Onazi, , , Fernandes ve Ekuban gibi as oyuncularını sakatlık nedeniyle kullanamayan ekibi dün de başka bir banko ismi Novak'ı kaybetti. Çekyalı sol bek, Çaykur deplasmanında 30. dakikada kasığından sakatlık yaşadı. Yürümekte zorluk çeken 29 yaşındaki savunmacı, yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı. Novak hakkında detaylı kontroller sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı
Karadeniz derbisinde kazanan Fırtına Karadeniz derbisinde kazanan Fırtına
Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör