07 Ekim 2019, Pazartesi
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Sakatlık kabusu Novak bitiremedi
Giriş Tarihi: 07.10.2019
Daha önce Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Fernandes de ciddi sakatlık yaşamıştı
Bordo-mavililer bu sezon sakatlıklardan çok çekti... Daha önce Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Fernandes ve Ekuban gibi as oyuncularını sakatlık nedeniyle kullanamayan Karadeniz ekibi dün de başka bir banko ismi Novak'ı kaybetti. Çekyalı sol bek, Çaykur Rize deplasmanında 30. dakikada kasığından sakatlık yaşadı. Yürümekte zorluk çeken 29 yaşındaki savunmacı, yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı. Novak hakkında detaylı kontroller sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.
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