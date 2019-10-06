06 Ekim 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Hücumda müthiş üçlü

Hücumda müthiş üçlü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.10.2019

teknik direktörü , Rize’de Nwakaeme-Sörloth-Sturridge üçlüsünü birlikte sahaya sürüp rakibini savunmada hataya zorlayarak 3 puan arayacak.

, ligdeki kötü gidişatına 'ı yenerek son vermişti. Bordo-mavililer üst sıralara tırmanmak için bugün de 'u deplasmanda mağlup etmeyi hedefliyor. Maça 3 puan için çıkacak ekibinde teknik direktör da hücum hattındaki tüm silahlarını sahaya sürecek. Başarılı çalıştırıcı Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth ve üçlüsünü birlikte oynatmayı planlıyor. Karaman böylece maçı bir an önce koparmayı düşünüyor. Nwakaeme her zamanki gibi sol önde görev yapacak. Sörloth sağ kanatta olacak. Gole en yakın isim ise Sturrigde olacak. Maç içinde bu ikili zaman zaman yer de değiştirecek. Deneyimli çalıştırıcı, hücum hattındaki üçlüsünden hareketli olmalarını istedi.

STURRİDGE HIRSLI

Basel ile oynanan maçta 11'de görev alan Daniel Sturrigde, Çaykur Rizespor deplasmanına hazırlanıyor. Ünal Karaman, İngiliz yıldızın maç temposuna ulaşması için onu bir kez daha 11'e koyacak. 29 yaşındaki futbolcu da bir hayli hırslı. Hafta boyunca sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Rizespor karşılaşmasına hazır olduğunu gösterdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da hedef zirve Fırtına'da hedef zirve
Onazi’den transfer açıklaması Onazi’den transfer açıklaması
UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör