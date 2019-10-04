04 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor’dan sponsorluk anlaşması

Trabzonspor’dan sponsorluk anlaşması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.10.2019

, Huawei ve arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalandı.

'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Huawei ve arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000 TL+ nakden ödeyecektir."

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