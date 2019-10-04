05 Ekim 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Onazi’den transfer açıklaması

Onazi’den transfer açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.10.2019

’da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, hakkında çıkan iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bugün çıkan bazı haberlerle ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu kaydeden Onazi, soyal medya hesabından Türkçe yazıyla yaptığı paylaşımda, " benim ikinci evim, ise benim ailemdir. Herhangi bir takıma olmayı düşünmüyorum. Çünkü başarmak için buradayım. Hepimiz Trabzonspor için mücadele ediyoruz. Teşekkür ederim ve hepinizi çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

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