17 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'dan Sturridge açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'dan Sturridge açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2019

'nde temsilcilerimizden 'un başkanı Getafe maçı öncesi 'ya gitti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağaoğlu yeni hakında da açıklamalarda bulundu.

'nde Getafe ile oynayacağı maç için 'ya giden 'da başkan , Spor'un sorularını yanıtladı.

İspanya'daki maç hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı, ''Gruptaki ilk maçımız. Eksiklerimiz var bir hayli fazla. Rahat bir maç olmayacak. İyi bir sonuçla 'ye dönmek istiyoruz.'' sözlerini kullandı.

''20-30 YAPA YAPA 90'I BULACAK''

Ahmet Ağaoğlu, maçında 20 dakika forma giyen yeni hakkında ise ''Sturridge yavaş yavaş form tutan bir oyuncu. Hazırlık sürecini bizimle geçirmedi. En son 20 dakika oynadı. 20-30 oynaya oynaya 90 dakikayı bulacak. Ona çok ihtiyacımız duyduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Ekuban da sakatlandı. Sturridge'in de bir an önce artık antrenmanlarını hızlandırıp takımdaki yerini almasını bekliyoruz.'' dedi.

Takım ile konuştuğunu anlatan Ağaoğlu, son olarak ''Takıma taktiği verdim. 4-4-3 oynayacağız. 4-4-3 olmuyor ama değil mi 11 kişi olması lazım.'' diyerek esprili bir yanıt verdi.

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