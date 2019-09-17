17 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi

Trabzonspor İspanya'nın Madrid kentine geldi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2019

, Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda ekibi ile oynayacağı karşılaşma için ’e geldi.

Türk Hava Yolları'na () ait özel uçak ile 'dan saat 14.45'de hareket eden bordo-mavili kafile 4 saat 50 dakika süren yolculuğun ardından 'nın kentine geldi. kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle 'de konaklayacağı otele hareket etti.



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