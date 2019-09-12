Abdülkadir Ömür'den anlamlı paylaşım

Trabzonspor'un genç yıldız adayı Abdülkadir Ömür talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Almanya'da ameliyat olan genç futbolcu ameliyattan sonra bir paylaşım yaptı. Milli Takım'dan arkadaşları Dorukhan Toköz ve Merih Demiral de Abdülkadir'in paylaşımına yorum yaparak destek verdi.

Trabzonspor'da Abülkadir Ömür, bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile karşılaştığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Mücadele sonrası tetkikleri yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edilmişti. Almanya'da başarılı bir ameliyat geçiren genç futbolcu ameliyat sonrası anlamlı bir fotoğraf paylaştı.

Abdülkadir Ömür, 'Unutma!!! Her karanlık gecenin bir sabahı vardır, her kışın bir baharı vardır.

Karanlığı aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden, bir yüce el bir yüce kudret vardır.

ELHAMDÜLİLLAH' başlıklı bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım...