Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa mesajı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sosa’nın üst düzey performans sergilediği maçlara ait bir görsel paylaşıp, ‘Devam’ mesajı verdi. Bordo-mavililer, Arjantinli yıldız ile önümüzdeki hafta masaya oturacak.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Whatsapp'tan Jose Sosa ile ilgili paylaşım yaptı. Anlık paylaşımların yer aldığı ağda, Sosa'nın takımı sahiplendiği ve üst düzey performans sergilediği maçlara ait bir görsel yer aldı. Ağaoğlu'nun bu hareketi, sözleşme uzatma görüşmeleri öncesi Sosa ile yola devam edileceği mesajı olarak algılandı. Yönetimin, Gençlerbirliği maçının ardından Sosa ve menajeri ile masaya oturması bekleniyor. Arjantinli yıldızın da kalmaya sıcak baktığı bildirildi. Görüşmeler sırasında Sosa'dan yıllık ücretinde de indirim yapması istenecek. Bordo-mavililer, Jose Sosa'nın yanı sıra kontratı sona erecek olan Filip Novak'ı da takımda tutup, kadro iskeletini korumayı hedefliyor.
7 MAÇTA 4 ASİST
Takım kaptanlığına getirilen Jose Sosa, geçen sezondan bu yana sürekli yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyip 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan tangocu, bu sezon da ligde ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynanan 7 maçta 4 asist gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, bu maçların tamamında 90 dakika sahada kalmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"