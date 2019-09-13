13 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa mesajı

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa mesajı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.09.2019

Başkanı , Sosa’nın üst düzey performans sergilediği maçlara ait bir görsel paylaşıp, ‘Devam’ mesajı verdi. Bordo-mavililer, Arjantinli yıldız ile önümüzdeki hafta masaya oturacak.

Başkan , Whatsapp'tan ile ilgili paylaşım yaptı. Anlık paylaşımların yer aldığı ağda, Sosa'nın takımı sahiplendiği ve üst düzey performans sergilediği maçlara ait bir görsel yer aldı. Ağaoğlu'nun bu hareketi, sözleşme uzatma görüşmeleri öncesi Sosa ile yola devam edileceği mesajı olarak algılandı. Yönetimin, maçının ardından Sosa ve menajeri ile masaya oturması bekleniyor. Arjantinli yıldızın da kalmaya sıcak baktığı bildirildi. Görüşmeler sırasında Sosa'dan yıllık ücretinde de indirim yapması istenecek. Bordo-mavililer, Jose Sosa'nın yanı sıra kontratı sona erecek olan Filip Novak'ı da takımda tutup, kadro iskeletini korumayı hedefliyor.

7 MAÇTA 4 ASİST

Takım kaptanlığına getirilen Jose Sosa, geçen sezondan bu yana sürekli yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyip 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan tangocu, bu sezon da ligde ve Avrupa Ligi elemelerinde oynanan 7 maçta 4 asist gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, bu maçların tamamında 90 dakika sahada kalmayı başardı.

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