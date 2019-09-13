Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa mesajı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sosa’nın üst düzey performans sergilediği maçlara ait bir görsel paylaşıp, ‘Devam’ mesajı verdi. Bordo-mavililer, Arjantinli yıldız ile önümüzdeki hafta masaya oturacak.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Whatsapp'tan Jose Sosa ile ilgili paylaşım yaptı. Anlık paylaşımların yer aldığı ağda, Sosa'nın takımı sahiplendiği ve üst düzey performans sergilediği maçlara ait bir görsel yer aldı. Ağaoğlu'nun bu hareketi, sözleşme uzatma görüşmeleri öncesi Sosa ile yola devam edileceği mesajı olarak algılandı. Yönetimin, Gençlerbirliği maçının ardından Sosa ve menajeri ile masaya oturması bekleniyor. Arjantinli yıldızın da kalmaya sıcak baktığı bildirildi. Görüşmeler sırasında Sosa'dan yıllık ücretinde de indirim yapması istenecek. Bordo-mavililer, Jose Sosa'nın yanı sıra kontratı sona erecek olan Filip Novak'ı da takımda tutup, kadro iskeletini korumayı hedefliyor.

7 MAÇTA 4 ASİST

Takım kaptanlığına getirilen Jose Sosa, geçen sezondan bu yana sürekli yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyip 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan tangocu, bu sezon da ligde ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynanan 7 maçta 4 asist gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, bu maçların tamamında 90 dakika sahada kalmayı başardı.