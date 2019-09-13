Trabzonspor'a Onazi ve Kamil Ahmet'ten iyi haber

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Önce Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın sonra da Ekuban'ın sakatlık haberleri sonrası morallerin bozulduğu bordo mavili ekipte sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Onazi ve Kamil Ahmet'in antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban katılmadı.

ONAZI VE KAMİL AHMET TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan, üç futbolcusundan gelen haberlerle morallerin bozulduğu Trabzonspor'da bugün yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin bugün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak.