13 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Onazi ve Kamil Ahmet'ten iyi haber

Fırtına'ya ilaç gibi iki iyi haber
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 Giriş Tarihi: 13.09.2019

, 'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Önce ve 'nın sonra da Ekuban'ın sakatlık haberleri sonrası morallerin bozulduğu bordo mavili ekipte sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Onazi ve 'in antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü.

, 'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden , ve Caleb Ekuban katılmadı.

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ONAZI VE KAMİL AHMET TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan, üç futbolcusundan gelen haberlerle morallerin bozulduğu Trabzonspor'da bugün yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Ogenyi Onazi ile Çörekçi'nin bugün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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