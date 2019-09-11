11 Eylül 2019, Çarşamba
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Süper Lig'in yıldızı Falcao'yu geride bıraktı! İşte o liste | FIFA 20 ratingleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir...
Yaz transfer döneminin 2 Eylül'de sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının yanı sıra Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve tüm Süper Lig ekipleri kadrolarına son şeklini verdi. Birçok yıldızın Türkiye'ye gelmesi ile birlikte ligimizin değeri arttı. Peki FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyisi kim? İşte o sürpriz liste...
Giriş Tarihi: 11.09.2019 22:33
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