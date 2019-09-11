11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Süper Lig'in yıldızı Falcao'yu geride bıraktı! İşte o liste | FIFA 20 ratingleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir...

Yaz transfer döneminin 2 Eylül'de sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının yanı sıra Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve tüm Süper Lig ekipleri kadrolarına son şeklini verdi. Birçok yıldızın Türkiye'ye gelmesi ile birlikte ligimizin değeri arttı. Peki FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyisi kim? İşte o sürpriz liste...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 22:33
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Süper Lig'in yıldızı Falcao'yu geride bıraktı! İşte o liste | FIFA 20 ratingleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir...
50-Arda Turan 76 Başakşehir
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Süper Lig'in yıldızı Falcao'yu geride bıraktı! İşte o liste | FIFA 20 ratingleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir...
49 Donk 76 Galatasaray
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Süper Lig'in yıldızı Falcao'yu geride bıraktı! İşte o liste | FIFA 20 ratingleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir...
48 Miguel Lopes 76 Kayserispor
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Süper Lig'in yıldızı Falcao'yu geride bıraktı! İşte o liste | FIFA 20 ratingleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir...
47 Zanka 76 Fenerbahçe
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Süper Lig'in yıldızı Falcao'yu geride bıraktı! İşte o liste | FIFA 20 ratingleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir...
46 Andone 76 Galatasaray
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