04 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 4 futbolcuya özel program

4 futbolcuya özel program
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2019

'de milli araya girilirken 'da futbolculara 4 gün izin verilirken 4 futbolcuya özel çalışma programı ayarlandı.

Bordo-mavili takımda sakatlıktan çıkan Fıratcan Üzüm ile performans olarak daha ileri seviyeye çıkmaları istenilen Donis Avdijaj ve Obi Mikel üçlüsüne özel bir program ayarlandı. Üç futbolcu kendileri için hazırlanan program dahilinde 'da antrenmanlara çıkacak. Sturridge de kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını 'de sürdürecek ve kulüp teknik heyetine sürekli olarak bilgi verecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var
İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin 11'leri İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin 11'leri
Trabzonspor'un yeni 'Güneş'i Trabzonspor'un yeni 'Güneş'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör