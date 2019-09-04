04 Eylül 2019, Çarşamba
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Trabzonspor'da 4 futbolcuya özel program
Giriş Tarihi: 04.09.2019
Süper Lig'de milli araya girilirken Trabzonspor'da futbolculara 4 gün izin verilirken 4 futbolcuya özel çalışma programı ayarlandı.
Bordo-mavili takımda sakatlıktan çıkan Fıratcan Üzüm ile performans olarak daha ileri seviyeye çıkmaları istenilen Donis Avdijaj ve Obi Mikel üçlüsüne özel bir program ayarlandı. Üç futbolcu kendileri için hazırlanan program dahilinde İstanbul'da antrenmanlara çıkacak. Sturridge de kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını İngiltere'de sürdürecek ve kulüp teknik heyetine sürekli olarak bilgi verecek.
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