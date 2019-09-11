11 Eylül 2019, Çarşamba
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STURRIDGE VE ONAZI TAKIMDAN AYRI
Golcü futbolcu Daniel Sturridge ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı. Bu oyuncular Kamil Ahmet Çörekçi ile birlikte yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.
EKUBAN VE FERNANDES SAKATLANDI
Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Ekuban ve Fernandes sakatlık yaşadı. Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. Sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Ganalı futbolcunun sahalardan 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Trabzonspor'dan milli takıma giden futbolcular arasında yer alan Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak'ın Trabzon'a dönerek yarın takıma katılacakları bildirildi. Bordo-mavili takım, yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor'da şok sakatlık!
Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 Giriş Tarihi: 11.09.2019
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü. Bordo-mavililerin antrenmanında Ekuban ve Fernandes'in sakatlık yaşaması moralleri bozdu. Sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Ekuban'ın 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.
STURRIDGE VE ONAZI TAKIMDAN AYRI
Golcü futbolcu Daniel Sturridge ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı. Bu oyuncular Kamil Ahmet Çörekçi ile birlikte yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.
EKUBAN VE FERNANDES SAKATLANDI
Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Ekuban ve Fernandes sakatlık yaşadı. Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. Sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Ganalı futbolcunun sahalardan 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Trabzonspor'dan milli takıma giden futbolcular arasında yer alan Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak'ın Trabzon'a dönerek yarın takıma katılacakları bildirildi. Bordo-mavili takım, yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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