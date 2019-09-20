20 Eylül 2019, Cuma
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Trabzonspor Uğurcan Çakır ile nikah tazeledi
Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 Giriş Tarihi: 20.09.2019
Trabzonspor Kulübü başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ile nikah tazeledi. Bordo-mavili takım, genç file bekçisi ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
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