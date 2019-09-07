07 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi’ne gidiyor

Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi’ne gidiyor
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019

2010-11 sezonuna ilişkin 'ne () yaptığı başvurudan olumlu sonuç alamayan , verilen kararların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ’e kadar ’ne başvurmayı planlıyor.

yönetimi, 2010-11 sezonuna ilişkin hak talepleri doğrultusunda sürecin son adımı olan 'ne , ve 'ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla başvuruda bulunacak.


Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 'e kadar başvuru için süreleri olduğunu belirterek, "Maalesef FIFA, UEFA ve CAS'la yapılan duruşmalarda önümüzü kapattılar. FIFA, UEFA ve CAS'ta alınan kararların tamamen hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda şimdi İsviçre Federal Mahkemesi'nde hakkımızı arayacağız. Bu konuda yurtdışındaki avukatlarımızla da görüştük. Başvuru için 27 Eylül'e kadar zamanımız var ancak 'e kadar bu başvuruyu yapmayı planlıyoruz. 'nin UEFA ve CAS'ta şike yaptığı tescillidir. Hakkımız olanı maalesef hukuksuz yollar nedeniyle elde edemiyoruz. Biz de alınan bu kararların hukuksuz olduğunu tescillemek için İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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