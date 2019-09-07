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Trabzonspor kuvvet çalıştı
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019
Trabzonspor, Süper Lig’in dördüncü haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan ve Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun da izlediği günün ilk antrenmanında, bordo-mavili futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda, milli takımlarda yer alan Uğurcan, Arda, Hüseyin, Abdurrahim, Abdulkadir Parmak, Novak, Hosseini ve Sörloth'un yanı sıra sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür yer almadı. Yusuf Sarı'nın salonda çalıştığı belirtilirken, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışan Onazi ise daha sonra bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, bu akşam 17.30'da yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.
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