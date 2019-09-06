06 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2019

, 'in 4. haftasında 15 Eylül'de sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda toparlanma çalışması yaptı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Takım, yarın yapacağı çift antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao'dan sonra... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao'dan sonra...
Abdülkadir Ömür’den güzel haber Abdülkadir Ömür’den güzel haber
Bitirim bekler Bitirim bekler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör