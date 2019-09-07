07 Eylül 2019, Cumartesi
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Gençler için start verildi
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Milli ara nedeniyle 4 günlük izne çıkan Trabzonspor'da tatil sona erdi.
Bordo-Mavililer, 15 Eylül'de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı 4. hafta maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncuların teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi. Milli takımlarda bulunan futbolcular idmanda yer almadı. Hazırlıklara bugün çift idmanla devam edilecek.
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