07 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Gençler için start verildi

Gençler için start verildi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Milli ara nedeniyle 4 günlük izne çıkan 'da tatil sona erdi.

Bordo-Mavililer, 15 Eylül'de sahasında ile oynayacağı 4. hafta maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. 'ndeki antrenmanda oyuncuların teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi. Milli takımlarda bulunan futbolcular idmanda yer almadı. Hazırlıklara bugün çift idmanla devam edilecek.
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