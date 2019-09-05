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Trabzonspor'da Getafe maçının programı belli oldu
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanya'da Getafe ile yapacağı maçın programı belli oldu. Bordo-mavililer, 17 Eylül'de İspanya'ya gidecek ve 19 Eylül'de oynayacağı karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönecek.
Trabzonspor Kulübü tarafından karşılaşma için tur düzenlenirken taraftarlar da bordo-mavili kafile ile seyahat etme imkanı bulabilecek.
Diğer yandan, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına yarın başlayacak. Lige verilen arada 4 gün izin yapan bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak.
Karadeniz ekibi, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
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