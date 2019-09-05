05 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Getafe maçının programı belli oldu

Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2019

'un Avrupa Ligi C Grubu'nda 'da Getafe ile yapacağı maçın programı belli oldu. Bordo-mavililer, 17 Eylül'de İspanya'ya gidecek ve 19 Eylül'de oynayacağı karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönecek.

Kulübü tarafından karşılaşma için tur düzenlenirken taraftarlar da bordo-mavili kafile ile seyahat etme imkanı bulabilecek.

Diğer yandan, 'in 4. haftasında sahasında ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına yarın başlayacak. Lige verilen arada 4 gün izin yapan bordo-mavili takım, 'nde toplanacak.

ekibi, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

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