05 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

İzin bugün sona eriyor

İzin bugün sona eriyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Lige verilen milli ara nedeniyle 4 gün izne çıkan bordo-mavili takımda tatil bugün sona eriyor.

Teknik heyet ve futbolcular yarın 'nde toplanarak 'de sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başlayacak. Milli takımlarda olan futbolcuların yerine idmanlara alt yapıdan takviye yapılması bekleniyor.

ARADAN SONRA 21 GÜN+6 MAÇ

Fırtına'yı aranın ardından yoğun bir trafik bekliyor. 15 Eylül'de ligde G.Birliği'ni ağırlayacak olan bordo-mavililer, 19 Eylül'de Getafe (D), 22 Eylül'de (D), 29 Eylül'de , 3 Ekim'de Basel, 6 Ekim'de (D) ile karşılaşacak. ekibi 21 gün içinde 6 maça çıkacak.
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