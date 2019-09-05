05 Eylül 2019, Perşembe
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ARADAN SONRA 21 GÜN+6 MAÇ
Fırtına'yı aranın ardından yoğun bir trafik bekliyor. 15 Eylül'de ligde G.Birliği'ni ağırlayacak olan bordo-mavililer, 19 Eylül'de Getafe (D), 22 Eylül'de Sivasspor (D), 29 Eylül'de Beşiktaş, 3 Ekim'de Basel, 6 Ekim'de Çaykur Rizespor (D) ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi 21 gün içinde 6 maça çıkacak.
İzin bugün sona eriyor
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Lige verilen milli ara nedeniyle 4 gün izne çıkan bordo-mavili takımda tatil bugün sona eriyor.
Teknik heyet ve futbolcular yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak 15 Eylül'de sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak. Milli takımlarda olan futbolcuların yerine idmanlara alt yapıdan takviye yapılması bekleniyor.
ARADAN SONRA 21 GÜN+6 MAÇ
Fırtına'yı aranın ardından yoğun bir trafik bekliyor. 15 Eylül'de ligde G.Birliği'ni ağırlayacak olan bordo-mavililer, 19 Eylül'de Getafe (D), 22 Eylül'de Sivasspor (D), 29 Eylül'de Beşiktaş, 3 Ekim'de Basel, 6 Ekim'de Çaykur Rizespor (D) ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi 21 gün içinde 6 maça çıkacak.
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