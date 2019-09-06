06 Eylül 2019, Cuma
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UEFA VE CAS TESCİL ETTİ
Bu doğrultuda ilgili yöneticilere TFF tarafından muhtelif cezalar verilmiş ve süresi kabilinde spordan men edilmişlerdir!.. Ayrıca UEFA ve CAS sportif yargılamalar neticesinde ilgili kulübün şike-teşvik eylemlerinde bulunduğuna kesin olarak hükmetmiş ve uluslararası müsabakalardan men ederek başta Fenerbahçe olmak üzere bu işe karışan diğer kulüplere de cezai yaptırımlar uygulamıştır! Okuduğunu anlayan her bireyin kolayca idrak edebileceği bu sürecin neticesinde gerek yurt içi gerekse yurt dışında verilen kararlarla 2010-11 şampiyonluğumuz sayısız kez tescillenmiştir... Hal böyleyken, mesela ilgili kulüp, UEFA'nın "Fenerbahçe 8 maçta şike yapmıştır" kararına yönelik tek kelime açıklamada bulunmamıştır.
KARARI TEKRAR OKUYUN
Yine CAS'ın kararının 267. paragrafındaki, "Türk yargısı tüm kişileri aklasa bile bu durum bizim kararımızı etkilemez" ifadelerini aylarca kendi kamuoyundan saklamıştır. İlgili kulübün son sarıldığı ağaç, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararı olmuştur. Kararın hiçbir satırında "şike yok" denilmemesine, kanun, usul ve esasa uygunluk konularına dikkat çekilmesine rağmen çarpıtılmış ve farklı yayınlatılmıştır. Bu noktada F.Bahçe Kulübü'nün; ülke içinde "kumpas" diyerek inkâr ettikleri ancak dışarıda UEFA'dan ceza almamız için ikrar ettikleri belgeleri anlama gayretiyle gerekçeli kararı tekrar okumalarını öneriyor, ülkemizin milli bütünlüğünü etkileyen konuları şahsi menfaatleri için kullanmamalarını tavsiye ediyoruz."
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 'kumpas' yanıtı: Çarpıtmayın!
Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 Giriş Tarihi: 06.09.2019
Bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe’nin, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararını çarpıtarak “suçsuzluk” algısı yaratmaya çalıştığını ifade etti.
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 2010- 11 sezonuyla ilgili 'Şike yok, kumpas var' açıklamasına resmi siteden yanıt verdi. İşte 'Dünya Futbol Kamuoyuna' başlıklı o açıklama: "İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi herkesin yakından takip ettiği Ergenekon Davası'nın gerekçeli kararını önceki gün açıklamıştır. Ancak; ülkemizin istikbali ve istiklalini doğrudan etkileyen bu konuyu bile Fenerbahçe Kulübü'nün istismar ederek kendisiyle ilişkilendirdiği, 3 Temmuz süreci ve devamında yaşananlar üzerinden "suçsuzluk" algısı yaratma gayretinde olduğu görülmüştür. Tekrar hatırlatmak gerekirse; Türkiye'deki sportif yargılamalar neticesinde ilgili kulübün şike-teşvik eylemlerinde bulunduğu ve yöneticilerinin şike yaptığı kesinleşmiştir!
UEFA VE CAS TESCİL ETTİ
Bu doğrultuda ilgili yöneticilere TFF tarafından muhtelif cezalar verilmiş ve süresi kabilinde spordan men edilmişlerdir!.. Ayrıca UEFA ve CAS sportif yargılamalar neticesinde ilgili kulübün şike-teşvik eylemlerinde bulunduğuna kesin olarak hükmetmiş ve uluslararası müsabakalardan men ederek başta Fenerbahçe olmak üzere bu işe karışan diğer kulüplere de cezai yaptırımlar uygulamıştır! Okuduğunu anlayan her bireyin kolayca idrak edebileceği bu sürecin neticesinde gerek yurt içi gerekse yurt dışında verilen kararlarla 2010-11 şampiyonluğumuz sayısız kez tescillenmiştir... Hal böyleyken, mesela ilgili kulüp, UEFA'nın "Fenerbahçe 8 maçta şike yapmıştır" kararına yönelik tek kelime açıklamada bulunmamıştır.
KARARI TEKRAR OKUYUN
Yine CAS'ın kararının 267. paragrafındaki, "Türk yargısı tüm kişileri aklasa bile bu durum bizim kararımızı etkilemez" ifadelerini aylarca kendi kamuoyundan saklamıştır. İlgili kulübün son sarıldığı ağaç, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararı olmuştur. Kararın hiçbir satırında "şike yok" denilmemesine, kanun, usul ve esasa uygunluk konularına dikkat çekilmesine rağmen çarpıtılmış ve farklı yayınlatılmıştır. Bu noktada F.Bahçe Kulübü'nün; ülke içinde "kumpas" diyerek inkâr ettikleri ancak dışarıda UEFA'dan ceza almamız için ikrar ettikleri belgeleri anlama gayretiyle gerekçeli kararı tekrar okumalarını öneriyor, ülkemizin milli bütünlüğünü etkileyen konuları şahsi menfaatleri için kullanmamalarını tavsiye ediyoruz."
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