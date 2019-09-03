03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte son transferlerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

Süper Lig'de yaz transfer dönemi 2 Eylül'de resmen sona erdi. Ligin dört devi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını baştan aşağı yeniledi. Peki Süper Lig'in dört büyük takımı yeni sezonda sahaya hangi 11'lerle çıkacak? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 20:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 20:37
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İşte son transferlerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

TRABZONSPOR

UĞURCAN ÇAKIR

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İşte son transferlerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

HÜSEYİN TÜRKMEN

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İşte son transferlerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

PERERİA

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İşte son transferlerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

HOSSEINI

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İşte son transferlerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

NOVAK

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