İşte son transferlerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

Süper Lig'de yaz transfer dönemi 2 Eylül'de resmen sona erdi. Ligin dört devi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını baştan aşağı yeniledi. Peki Süper Lig'in dört büyük takımı yeni sezonda sahaya hangi 11'lerle çıkacak? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 20:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 20:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





