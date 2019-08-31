31 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor İstanbul'a gitti

Trabzonspor İstanbul'a gitti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.08.2019

, 'in 3’üncü haftasında deplasmanda ile oynayacağı maç için 'a gitti. 'nde teknik direktör yönetiminde sabah basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.30’da uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililerin maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Hosseini, Hüseyin, Campi, Fernandes, Pereira, Novak, Abdurrahim, Sosa, Abdulkadir Parmak, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Avdijaj, Ekuban ve Sörloth olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Kamil Ahmet, 'ün yanı sıra yeni transfer Sturridge kadroda yer almadı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu arada Sağlık Kurulu Başkanı , Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Oyuncuya gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Yaşar Kibar Güven, " Avrupa Ligi Play-Off turunda oynadığımız AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" dedi.

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