Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! İşte sakatların son durumu ve son dakika gelişmeleri

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni sezon kadrolarında da önemli değişiklikler yapan iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler büyük merak konusu... Fenerbahçe'de yeni transferler Adil Rami ve Mevlüt Erdinç görev alacak mı? Ünal Karaman, yıldız golcü Daniel Sturridge'ye şans verecek mi? AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür maçta forma giyebilecek mi? İşte sakatların son durumu ve Fenerbahçe ile Trabzonspor ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 15:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





