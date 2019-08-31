31 Ağustos 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! İşte sakatların son durumu ve son dakika gelişmeleri

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni sezon kadrolarında da önemli değişiklikler yapan iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler büyük merak konusu... Fenerbahçe'de yeni transferler Adil Rami ve Mevlüt Erdinç görev alacak mı? Ünal Karaman, yıldız golcü Daniel Sturridge'ye şans verecek mi? AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür maçta forma giyebilecek mi? İşte sakatların son durumu ve Fenerbahçe ile Trabzonspor ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 15:32
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! İşte sakatların son durumu ve son dakika gelişmeleri

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! İşte sakatların son durumu ve son dakika gelişmeleri

Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! İşte sakatların son durumu ve son dakika gelişmeleri

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! İşte sakatların son durumu ve son dakika gelişmeleri

Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! İşte sakatların son durumu ve son dakika gelişmeleri

Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

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