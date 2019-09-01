01 Eylül 2019, Pazar
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Hafta içinde AEK'ya Akyazı'da 2-0 yenilmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fırtına'da yapılan terapi ile moraller düzeldi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, geçen sezon 1-1 biten maçta olduğu gibi rakibe önde basarak oyun kurmasına fırsat vermemesi, kapılacak topları hızlı atağa çevrirerek gol araması bekleniyor. Başarılı çalıştırıcı, AEK maçında savunmada yapılan basit hataların tekrarlanmamasını da istedi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR VE STURRİDGE YOK!
AEK maçında dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür ağrıları geçmeyince Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı. Antrenman eksiği olan yeni transfer Daniel Sturridge de İstanbul'a getirilmedi. İki yıldızın yanı sıra sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi de Kadıköy'de forma giyemeyecek.
DİZ EKLEMİNDE ÖDEM
Abdülkadir Ömür'ün dizinde ödem olduğu açıklandı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven resmi siteden, "AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün, çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
SAĞA YÜKLENİN
Fenerbahçe'de Isla ve Victor Moses'in yokluğu avantaj olarak görülüyor. Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ün forma giydiği sağ kanat 'zayıf bölge' olarak belirlendi. Bordo- mavili takım bu akşam ataklarda bu bölgeye ağırlık verecek. Ekuban ve Sörloth da Nwakaeme'ye yaklaşarak destek verecek.
O gün bugün
Giriş Tarihi: 01.09.2019
Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olacak Fırtına, 3 puan için kenetlendi. Hedef; deplasmandaki 22 yıllık zafer özlemine son vermek.
Süper Lig'in ilk iki haftasında 4 puan toplayan Trabzonspor, bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordomavili takımda tek hedef galibiyet. Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş Stadı'nda Novak ve Sosa'nın golleriyle 2-1 kazanarak Fenerbahçe karşısındaki 8 yıllık galibiyet özlemine son veren Karadeniz ekibi, deplasmandaki 22 yıllık (12 mağlubiyet, 10 beraberlik) 3 puan hasretini de bugün bitirmek istiyor.
ÖNDE PRES&HIZLI ATAK
Hafta içinde AEK'ya Akyazı'da 2-0 yenilmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fırtına'da yapılan terapi ile moraller düzeldi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, geçen sezon 1-1 biten maçta olduğu gibi rakibe önde basarak oyun kurmasına fırsat vermemesi, kapılacak topları hızlı atağa çevrirerek gol araması bekleniyor. Başarılı çalıştırıcı, AEK maçında savunmada yapılan basit hataların tekrarlanmamasını da istedi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR VE STURRİDGE YOK!
AEK maçında dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür ağrıları geçmeyince Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı. Antrenman eksiği olan yeni transfer Daniel Sturridge de İstanbul'a getirilmedi. İki yıldızın yanı sıra sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi de Kadıköy'de forma giyemeyecek.
DİZ EKLEMİNDE ÖDEM
Abdülkadir Ömür'ün dizinde ödem olduğu açıklandı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven resmi siteden, "AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün, çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
SAĞA YÜKLENİN
Fenerbahçe'de Isla ve Victor Moses'in yokluğu avantaj olarak görülüyor. Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ün forma giydiği sağ kanat 'zayıf bölge' olarak belirlendi. Bordo- mavili takım bu akşam ataklarda bu bölgeye ağırlık verecek. Ekuban ve Sörloth da Nwakaeme'ye yaklaşarak destek verecek.
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