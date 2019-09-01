01 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

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O gün bugün
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.09.2019

’de ’ye konuk olacak Fırtına, 3 puan için kenetlendi. Hedef; deplasmandaki 22 yıllık zafer özlemine son vermek.

'in ilk iki haftasında 4 puan toplayan , bu akşam 'ye konuk olacak. Bordomavili takımda tek hedef galibiyet. Geçtiğimiz sezon Stadı'nda Novak ve Sosa'nın golleriyle 2-1 kazanarak Fenerbahçe karşısındaki 8 yıllık galibiyet özlemine son veren Karadeniz ekibi, deplasmandaki 22 yıllık (12 mağlubiyet, 10 beraberlik) 3 puan hasretini de bugün bitirmek istiyor.

ÖNDE PRES&HIZLI ATAK

Hafta içinde 'ya Akyazı'da 2-0 yenilmesine rağmen Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fırtına'da yapılan terapi ile moraller düzeldi. Teknik direktör 'ın, geçen sezon 1-1 biten maçta olduğu gibi rakibe önde basarak oyun kurmasına fırsat vermemesi, kapılacak topları hızlı atağa çevrirerek gol araması bekleniyor. Başarılı çalıştırıcı, AEK maçında savunmada yapılan basit hataların tekrarlanmamasını da istedi.

VE STURRİDGE YOK!

AEK maçında dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür ağrıları geçmeyince Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı. Antrenman eksiği olan yeni transfer de 'a getirilmedi. İki yıldızın yanı sıra sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi ile Kamil de 'de forma giyemeyecek.

DİZ EKLEMİNDE ÖDEM

Abdülkadir Ömür'ün dizinde ödem olduğu açıklandı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven resmi siteden, "AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün, çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

SAĞA YÜKLENİN

Fenerbahçe'de Isla ve 'in yokluğu avantaj olarak görülüyor. ve Deniz Türüç'ün forma giydiği sağ kanat 'zayıf bölge' olarak belirlendi. Bordo- mavili takım bu akşam ataklarda bu bölgeye ağırlık verecek. Ekuban ve Sörloth da Nwakaeme'ye yaklaşarak destek verecek.
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