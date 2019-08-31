31 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Daniel Sturridge Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

F.Bahçe maçı öncesi büyük şok! İki oyuncu kadroya alınmadı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 Giriş Tarihi: 31.08.2019

'in 3'üncü haftasında ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekipte maçında sakatlanan ile yeni transfer Sturridge kadroya alınmadı.

'in 3. haftasında - ile karşı karşıya gelecek. İki takımda dev maç öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da perşembe günü karşısında sakatlanıp oyuna devam edemeyen 'den kötü haber geldi.

20 yaşında yıldız futbolcu pazar günü Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

STURRIDGE DE KADRODA YOK

Ayrıca Trabzonspor'un Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı de Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak.

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda kimi oynatacağı merak konusu.

Karadeniz ekibi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak bugün İstanbul'a hareket edecek.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven'in şu ifadelerine yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığımız AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."

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