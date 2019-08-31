Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Daniel Sturridge Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekipte AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Sturridge kadroya alınmadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takımda dev maç öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da perşembe günü AEK karşısında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.

20 yaşında yıldız futbolcu pazar günü Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

STURRIDGE DE KADRODA YOK

Ayrıca Trabzonspor'un Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Daniel Sturridge de Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak.

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda kimi oynatacağı merak konusu.

Karadeniz ekibi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak bugün İstanbul'a hareket edecek.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven'in şu ifadelerine yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığımız AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."