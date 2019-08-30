Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında dün AEK ile oynadığı maçın ardından bugün ara vermeden Süper Lig’in üçüncü haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30’da gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenilenme antrenmanı yaptı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR FENERBAHÇE MAÇINDA OLMAYABİLİR
AEK maçında oyuna devam edemeyen ve 44'üncü dakikada oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Kamil Ahmet takımla çalışmalarda yer almadı. Dizinde ödem olduğu belirtilen Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe maçında giymeme ihtimalinin bulunduğu, yapılacak son kontrollerin ardından da genç oyuncunun oynayıp oynamayacağının netleşeceği kaydedildi.
30 AĞUSTOS NEDENİYLE ANTRENMAN ÖNCESİ TÜRK BAYRAĞI İLE POZ
Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncular bu sabah yapılan antrenman öncesinde Türk Bayrağının etrafında birleşerek, hep birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladılar.
Yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak olan Trabzonspor, 14.30'da İstanbul'a hareket edecek.
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