30 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor’da F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2019

, Avrupa Ligi play-off turu rövanşında dün AEK ile oynadığı maçın ardından bugün ara vermeden ’in üçüncü haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. ’nde teknik direktör  yönetiminde saat 10.30’da gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenilenme antrenmanı yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR FENERBAHÇE MAÇINDA OLMAYABİLİR

AEK maçında oyuna devam edemeyen ve 44'üncü dakikada oyundan çıkan 'ün yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Kamil Ahmet takımla çalışmalarda yer almadı. Dizinde ödem olduğu belirtilen Abdülkadir Ömür'ün maçında giymeme ihtimalinin bulunduğu, yapılacak son kontrollerin ardından da genç oyuncunun oynayıp oynamayacağının netleşeceği kaydedildi.

30 AĞUSTOS NEDENİYLE ANTRENMAN ÖNCESİ TÜRK BAYRAĞI İLE POZ

Bu arada teknik direktör ve oyuncular bu sabah yapılan antrenman öncesinde Türk Bayrağının etrafında birleşerek, hep birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladılar.

Yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak olan , 14.30'da 'a hareket edecek.

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

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