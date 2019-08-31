31 Ağustos 2019, Cumartesi
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FARUK CAN'A ÇİFTE KANCA
Bordo mavili takımın genç oyuncusu Faruk Can Genç'e iki ekip birden talip oldu. 19 yaşındaki sol bekle Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı yakından ilgileniyor. Erzurumspor da peşinde. Fırtına Faruk'u kiralamayı düşünüyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR MÜJDESİ
Karadeniz ekibinde son iki maçta sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür, F.Bahçe maçı öncesi korkutmuştu. MR'ı temiz çıkan 20 yaşındaki yıldızın tedavisine de hemen başlandı. Kanarya'ya karşı sahada olacak.
Trabzonspor'da dev çekişme
Giriş Tarihi: 31.08.2019
Trabzonspor, AEK'ya yenilmesine rağmen turu geçmişti. Bordo-mavililer ara vermeden antrenmanlara başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman, futbolculara yoğun tempoda rahat bir antrenman yaptırdı. Çalışmada ayak tenisi oynandı. Yanyana dizilen masalarda futbolcular çekişmeli, zevkli ve heyecanlı karşılaşmalar oynadılar.
FARUK CAN'A ÇİFTE KANCA
Bordo mavili takımın genç oyuncusu Faruk Can Genç'e iki ekip birden talip oldu. 19 yaşındaki sol bekle Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı yakından ilgileniyor. Erzurumspor da peşinde. Fırtına Faruk'u kiralamayı düşünüyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR MÜJDESİ
Karadeniz ekibinde son iki maçta sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür, F.Bahçe maçı öncesi korkutmuştu. MR'ı temiz çıkan 20 yaşındaki yıldızın tedavisine de hemen başlandı. Kanarya'ya karşı sahada olacak.
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