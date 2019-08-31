31 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da dev çekişme

Trabzonspor'da dev çekişme
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.08.2019

, AEK'ya yenilmesine rağmen turu geçmişti. Bordo-mavililer ara vermeden antrenmanlara başladı.

Teknik direktör , futbolculara yoğun tempoda rahat bir antrenman yaptırdı. Çalışmada ayak tenisi oynandı. Yanyana dizilen masalarda futbolcular çekişmeli, zevkli ve heyecanlı karşılaşmalar oynadılar.

FARUK CAN'A ÇİFTE KANCA

Bordo mavili takımın genç oyuncusu Genç'e iki ekip birden talip oldu. 19 yaşındaki sol bekle Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı yakından ilgileniyor. Erzurumspor da peşinde. Fırtına Faruk'u kiralamayı düşünüyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR MÜJDESİ

ekibinde son iki maçta sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür, F.Bahçe maçı öncesi korkutmuştu. MR'ı temiz çıkan 20 yaşındaki yıldızın tedavisine de hemen başlandı. Kanarya'ya karşı sahada olacak.
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