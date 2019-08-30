Trabzonspor Kadıköy'de galibiyete hasret
UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK'ye sahasında 2-0 yenilmesine karşın gruplara kalan bordo-mavilileri, hafta sonunda Süper Lig'de zorlu bir karşılaşma bekliyor. En son sarı-lacivertli takımı İstanbul'da 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi önünde son 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.
Süper Lig'de 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında Kadıköy'de galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
22 yılda 22 teknik adam
22 yıl önce teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde Fenerbahçe'yi yenen Karadeniz ekibinde, Ünal Karaman'a kadar 22 teknik adam görev yaptı.
Karadeniz ekibinde Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Ahmet Suat Özyazıcı, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Sebastian Lazaroni, Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze ve Rıza Çalımbay görev aldı.
Bu teknik adamların bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken bir kısmı ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi.
Son 22 lig maçı
Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında galibiyete hasret kaldığı son 22 lig maçının sonuçları şöyle:
1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0
1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1
2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2
2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0
2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2
2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1
2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1
2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2
2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)
2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2
2008-09: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2009-10: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1
2010-11: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0
2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)
2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0
2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1
2017-18: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2
2018-19: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1
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