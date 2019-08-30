30 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kadıköy'de galibiyete hasret

Trabzonspor Kadıköy'de galibiyete hasret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2019

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK'ye sahasında 2-0 yenilmesine karşın gruplara kalan bordo-mavilileri, hafta sonunda 'de zorlu bir karşılaşma bekliyor. En son sarı-lacivertli takımı İstanbul'da 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi önünde son 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

'de 1 Eylül Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , rakibi karşısında Kadıköy'de galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

22 yılda 22 teknik adam

22 yıl önce teknik direktör yönetiminde Fenerbahçe'yi yenen Karadeniz ekibinde, 'a kadar 22 teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibinde Özkan Sümer, Denizci, , , Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, , Turgay Semerci, , İhsan Derelioğlu, , , Sebastian Lazaroni, Ahmet Özen, , Hugo Broos, , , , ve görev aldı.

Bu teknik adamların bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken bir kısmı ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi.

Son 22 lig maçı

Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında galibiyete hasret kaldığı son 22 lig maçının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0

1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2

2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0

2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1

2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2008-09: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2009-10: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2010-11: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2017-18: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2018-19: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

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