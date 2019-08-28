28 Ağustos 2019, Çarşamba

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Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Ahmet Ağaoğlu A Spor'a konuştu. Ağaoğlu, "Victor Wanyama ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.
28.08.2019

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