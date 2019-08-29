Trabzonspor - AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor play-off turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK Atina'yı konuk ediyor. Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi’nde Sparta Prag’tan sonra Yunan temsilcisini de elemeye yakın. 20.30’da tüm şehirde nefesler tutulacak. Turla birlikte yer bordo gök mavi olacak. Peki, Trabzonspor - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Trabzonspor - AEK maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Bu sezon aldığı skorlarla Avrupa'da gururumuz olan Trabzonspor, bir destan daha yazmak istiyor. Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi ön elemesinde Sparta Prag'ı saf dışı bıraktıktan sonra play-off aşamasında AEK ile eşleşmişti. Yunan temsilcisini turun ilk ayağında deplasmanda 3-1 mağlup eden bordomavililer rakibini bir kez daha devirerek adını gruplara yazdırmayı hedefliyor. UEFA'nın riskli maçlar kategorisine aldığı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

Trabzonspor camiası da bir hayli heyecanlı. Avrupa özlemini dindiren ve bu kulvarda da başarı isteyen bordo-mavililer nefeslerini tutacak, takımlarının gruplara kalmasını bekleyecek. Turla birlikte şehirde büyük kutlamalar gerçekleşecek. Fırtına ilk maçtaki 3-1'lik avantajını koruması halinde tarihinde 3. kez Avrupa Ligi'nde gruplarına kalacak. Bordo-mavililer daha önce 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında art arda gruplarda boy gösterdi. İki sezonda da grupları geçmiş ancak son 16 turu aşamasında kupaya veda etmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor'un play-off turu rövanşında AEK Atina ile oynayacağı maç 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından CANLI yayınlanacak.

NASIL TUR ATLAR?

Fırtına, deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazandığı için avantajlı. Her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide temsilcimiz tur atlıyor. 2-0'lık mağlubiyette de Trabzonspor adını gruplara yazdırabiliyor. 3-1 yenilirsek uzatmalara gidecek. 3 ve daha farklı yenilgilerin haricinde 4-2, 5-3 gibi mağlubiyetlerde de Trabzonspor, kupaya veda eder.

129. KEZ SAHADA

Bordo-mavililer, Avrupa'da 128 kez sahaya çıktı. Karadeniz Fırtınası, 50 galibiyet, 33 beraberlik aldı. 45 defa da mağlup oldu. Avrupa arenasında rakip ağları 169 kez havalandırdı. Kalesinde ise 170 gol gördü.

UEFA'DA 81. MAÇ

Karadeniz temsilcisi, Kupa 2'de 80 kez sahne aldı. Trabzonspor söz konusu maçların 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 mücadelede ise eşitliği bozamadı. 26 karşılaşmayı kaybetti. 113 gol attı, 106 gol yedi.

SOSA'NIN YERİNE MIKEL

Karadeniz temsilcisinde Jose Sosa'nın sakatlığı devam ediyor. Arjantinli yıldız ağrıları sebebiyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman, kaptan Jose Sosa'nın yerine bugünkü mücadelede Obi Mikel'e formasını verecek. Ünal Karaman, sezon başında henüz hazır bir görüntü vermeyen Nijeryalı yıldızı bu karşılaşmalarda oynatarak formunu yukarı çekmeyi hesaplıyor.

Trabzonspor bu sezon Avrupa kulvarında 3 maç oynadı. Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıktan sonra Çekya ekibini sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bir üst turda da AEK'ı Yunanistan'da 3-1'lik skorla bozguna uğrattı. Maç kaybetmeden yoluna devam ediyor.

SAVUNMA HATTI ROTASYONA GİRDİ

Teknik direktör Ünal Karaman, deplasmandaki 3-1'lik skora güvenerek savunma hattını rotasyona sokmayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcı müthiş bir ikili olan Majid Hosseini- Hüseyin Türkmen ikilisini, Fenerbahçe derbisi öncesi dinlendirmeyi düşünüyor. AEK karşısında yerlerine iki yeni transfer Fernandes İvanildo ile Gaston Campi'nin forma giymesi bekleniyor. Böylece takımdaki tüm isimler hazır tutulacak.

13 MİLYON EURO YOLDA

Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi büyük paralar ödenmese de Trabzonspor başarılı olduğu sürece kasasını dolduracak. AEK'yı elediği takdirde gruplara kalacağı için ayakbastı parasıyla birlikte 3 milyon euro'yu aşan bir rakam kasaya girdi olarak yazılacak. Bordo-mavililer, maç günü gelirleriyle de bu parayı katlayacak. Karadeniz temsilcisi, turları aştıkça bu gelir kalemleri art arda konulduğunda 13 milyon Euro gibi bir rakam kazanacak.