28 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a bilet dayanmıyor!

Trabzonspor'a bilet dayanmıyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2019

taraftarı salı günü satışa çıkarılan maçı biletleri hücum etti. Bordo-mavili futbolseverler, 850 TL'yi bulan biletlerin büyük bir bölümünü satın aldı, geriye ise sadece VIP tribünler kaldı.

'un Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında perşembe akşamı sahasında temsilcisi ile yapacağı karşılaşmanın biletleri salı günü satışa sunuldu.

Taraftarlar ise biletlere adeta hücum etti. Bordo-Mavili futbolseverler, 75 TL ile 850 TL arasında değişenlik gösteren biletlerin büyük bir bölümünü yaklaşık olarak 10 dakika içerisinde tüketti.

Şu ana kadar satılan biletler baz alındığında maç günü Akyazı Arena'da en az 32 bin seyircinin olacağı öğrenildi.

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MAÇ SAATİNDE BİTECEK

Bordo-Mavililer'de satışa çıkarılan biletler 9 ana kategoriden oluşuyor. Bu doğrultuda 75 ile 200 TL arasındaki tüm biletlerin tükendiği edinilen bilgiler içerisinde yer alıyor. Geriye ise sadece VİP biletler kaldı.

400 ile 850 TL arasındaki bu kategorinin büyük bir kısmı ise bitmek üzere. Bu biletlerin tamamının da maç saatine kadar satılmış olması bekleniyor.

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AEK MAÇINA ÖZEL ÖNLEM

Trabzonspor ile AEK arasında perşembe akşamı oynanacak karşılaşma öncesinde Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

Bu doğrultuda maç öncesinde ve sonrasında istenmeyen olayların yaşanmaması için özel önlemlerin alındığı öğrenildi. Yunan ekibi ile oynanacak kritik karşılaşmada 300'e yakın konuk ekip taraftarının mücadeleyi izlemesi beklenirken, 2 bin 100 güvenlik personeli de görev yapacak.

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