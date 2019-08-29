29 Ağustos 2019, Perşembe
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Karşılaşma öncesi özellikle yeni transfer Sturridge'in oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman hazır olmadığını düşündüğü yıldız futbolcuya bu karşılaşmada ilk 11'de yer vermedi.
İşte Trabzonspor-AEK mücadelesinin 11'leri..
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanlido, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira.
Trabzonspor - AEK | CANLI
Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 Giriş Tarihi: 29.08.2019
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Yunan temsilcisi AEK ile sahasında karşı karşıya geliyor.
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Karadeniz ekibi Trabzonspor, üçüncü eleme turu ilk mücadelesinde Sparta Parg'ı eleyip, Yunanistan temsilcisi AEK'ya rakip olmuştu. İlk mücadeleyi Ekuban'ın 3 golüyle 3-1 kazanan temsilcimiz, rövanş mücadelesinde yarın AEK ile ikinci kez karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma öncesi özellikle yeni transfer Sturridge'in oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman hazır olmadığını düşündüğü yıldız futbolcuya bu karşılaşmada ilk 11'de yer vermedi.
İşte Trabzonspor-AEK mücadelesinin 11'leri..
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanlido, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira.
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