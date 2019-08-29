29 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor - AEK | CANLI

Trabzonspor - AEK | CANLI
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 Giriş Tarihi: 29.08.2019

'ndeki temsilcimiz , Yunan temsilcisi ile sahasında karşı karşıya geliyor.

temsilcilerimizden ekibi , üçüncü eleme turu ilk mücadelesinde Sparta Parg'ı eleyip, temsilcisi 'ya rakip olmuştu. İlk mücadeleyi 'ın 3 golüyle 3-1 kazanan temsilcimiz, rövanş mücadelesinde yarın AEK ile ikinci kez karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma öncesi özellikle yeni transfer Sturridge'in oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman hazır olmadığını düşündüğü yıldız futbolcuya bu karşılaşmada ilk 11'de yer vermedi.

İşte Trabzonspor-AEK mücadelesinin 11'leri..

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanlido, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira.

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