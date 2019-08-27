27 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

AEK'da Trabzonspor maçı öncesi şok

AEK'da Trabzonspor maçı öncesi şok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2019

'un 'ndeki rakibi 'da görevine son verilmesi beklenilen , yerine son idmanda takımın başında yer aldı.

Play-Off turu rövanş maçında perşembe günü ile karşı karşıya gelecek olan 'da sıcak saatler yaşanıyor. İç sahada Trabzonspor'a 3-1 kaybedilen maçın ardından hafta sonu lige de kendi sahasında Xanthi'ye 2-1 kaybederek başlayan Yunan ekibinde sportif direktör Nikolaos Lyberopoulos istifa dilekçesini yönetime sundu. Lyberopoulos'un istifasını kabul eden AEK yönetimi bugün yaptığı açıklamada İlija İvic'in göreve getirildiğini açıkladı.

AEK, TRABZONSPOR MAÇINA GEÇİCİ ANTRENÖR İLE ÇIKACAK

Dün yapılan idmanda yer almayan Portekizli teknik adamın yerine takımı çalıştırdı. Ayrıca AEK resmi internet sitesinden yapılan açıklamada perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi, yarın düzenlenecek basın toplantısına Kostenoglou'nun katılacağı açıklandı. 'nun oyuncularla arasının açık olduğu ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Craiova karşısında oynanan rövanş maçından sonra oyuncularla tartışma yaşadığı iddia edilmişti.

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