Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık şoku

Trabzonspor'a AEK ile karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında sakatlık şoku...

Bordo-mavililerde hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları maçtan önce Abdülkadir Ömür mücadelenin 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Genç futbolcu sedye ile sahayı terk etti.

Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerin Avrupa Ligi rövanş maçında AEK ile karşı karşıya geldiği maçın 43. dakikasında Abdülkadir Ömür şanssız bir şekilde sakatlık geçirdi. Genç futbolcunun sağlık durumu hakkında kesin bir bilgi gelmezken durumunun ciddi olabileceği kaydedildi. Sahayı sedye ile terk eden Abdülkadir, yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe maçında forma giyip giymeyeceği yapılan kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.