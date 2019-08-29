29 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık şoku

F.Bahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık şoku
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2019

'a ile karşı karşıya geldiği play-off rövanş maçında sakatlık şoku...

Bordo-mavililerde hafta sonu ile oynayacakları maçtan önce mücadelenin 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Genç futbolcu sedye ile sahayı terk etti.

'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerin rövanş maçında ile karşı karşıya geldiği maçın 43. dakikasında Abdülkadir Ömür şanssız bir şekilde sakatlık geçirdi. Genç futbolcunun sağlık durumu hakkında kesin bir bilgi gelmezken durumunun ciddi olabileceği kaydedildi. Sahayı sedye ile terk eden Abdülkadir, yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe maçında forma giyip giymeyeceği yapılan kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.

Ahmet Ağaoğlu'dan Wanyama açıklaması

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