29 Ağustos 2019, Perşembe
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Trabzonspor-AEK maçından kareler
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Yunanistan'ın AEK ekibini konuk etti. İlk mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılan temsilcimiz rövanş karşılaşmasında 2-0 mağlup olsa da gruplara kalmayı bildi. İşte Trabzonspor-AEK mücadelesinden kareler...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 22:50
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