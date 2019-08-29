Trabzonspor-AEK maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Yunanistan'ın AEK ekibini konuk etti. İlk mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılan temsilcimiz rövanş karşılaşmasında 2-0 mağlup olsa da gruplara kalmayı bildi. İşte Trabzonspor-AEK mücadelesinden kareler...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 22:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





