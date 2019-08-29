29 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nde gruplara kalan 'u tebrik etti.

bordo-mavili ekibin play-off turunda 'ın takımını eleyerek gruplara kalmasının ardından tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

", Yunanistan temsilcisi AEK'yi eleyerek gruplarına kalmış ve bizleri gururlandırmıştır. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz ve 'in ardından Trabzonspor'un da Avrupa sahnesinde yer alacak olması ülkemizin uluslararası alanda temsili noktasında önemli bir kazanımdır. Bordo-mavililerin bu başarısında emeği geçen tüm futbolcu kardeşlerimi ve özverili çalışmalarından dolayı teknik heyet ile kulüp yöneticilerini tebrik ederim. Bu vesileyle Türk futbolunu Avrupa'da temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar dilerim."

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